Заработал на слухах: Трамп получил $1,5 млн после вестей о его возможном задержании

Бывший президент США Дональд Трамп через три дня после распространения слухов о возможности своего ареста получил на предвыборную кампанию пожертвования в размере около 1,5 миллиона долларов. Об этом сообщил Fox News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, после поста Трампа его штаб разослал «множество» электронных писем и видеороликов, которые содержали информацию о его возможном задержании.

«Если нынешнему демократическому правительству сойдет с рук угроза ареста его крупнейшего политического противника, то наша некогда великая республика превратится в тиранию третьего мира», — гласил текст писем.

Также в нем и видеоролике содержался призыв к получателям подписать петицию против выдвижения обвинений и сделать пожертвование на сумму от 500 до 3000 долларов на предвыборную кампанию Трампа. Граждане США в рассылке обозначались в качестве «единственной надежды» страны.

Бывший президент США Дональд Трамп полагает, что дело о подлоге финансовых документов Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс не имеет никаких перспектив в суде.

"Прокурор [Алвин Брэгг] <...> пытается создать дело, которое никогда не направлялось в суд и на самом деле не может рассматриваться в суде", - написал он в среду в своей социальной сети Truth Social.

Большое жюри в Нью-Йорке изучает вопрос о возможности выдвижения обвинений в адрес Трампа в связи с якобы имевшим место подлогом финансовых документов Trump Organization при выплате денег Дэниэлс. Адвокат Майкл Коэн якобы заплатил ей $130 тыс., чтобы она не распространяла информацию во время избирательной кампании 2016 года о якобы имевшей место связи с Трампом в 2006 году. Затем потраченные деньги, по версии прокуратуры южного округа Нью-Йорка, были компенсированы ему за счет Trump Organization, для чего документы компании были сфальсифицированы. Сам по себе подлог документов в американской правовой системе расценивается как мелкое преступление и обычно не предусматривает наказания в виде лишения свободы, однако если большое жюри решит, что фальсификация была произведена для того, чтобы скрыть или совершить другое преступление, то Трампу может грозить до четырех лет тюремного заключения.

Бывший президент США Дональд Трамп сказал советникам, что хочет, чтобы на него надели наручники, когда он появится в суде, если большое жюри Манхэттена предъявит ему обвинение по выплате денег за молчание звезде фильмов для взрослых Сторми Дэниелс.

Источники Guardian сообщили: Трамп рассчитывает на то, что ему нужно будет пойти в здание суда и сдаться властям для снятия отпечатков пальцев и фотоснимка, и он может превратить все это действо в "спектакль". По их словам, Трамп полагает, что данный эпатажный поступок активизирует его президентскую кампанию на выборах 2024 года. Источники добавили, что он очень беспокоился о том, что любые специальные меры, такие, как его первое появление в суде по видеосвязи или проникновение в здание суда, выставят его слабым политиком или неудачником.

Напомним, что в понедельник сторонники Трампа провели акцию перед зданием окружной прокуратуры Нью-Йорка. "Большое яблоко" готовится к возможным беспорядкам, если экс-президенту предъявят обвинение. Большое жюри в очередной раз соберется в эту среду.

Команда юристов по делу о деньгах за молчание рекомендовала Трампу запланировать удаленную явку, сославшись на указания своей секретной службы о потенциальных проблемах безопасности. Но тот отверг этот подход и на выходных сказал в своем окружении, что ему все равно и если кто-то выстрелит в него, тогда он станет "мучеником". Позже бывший глава Белого дома добавил, что, если его ранят, он, вероятно, станет президентом в 2024 году, сообщили источники.

До сих пор неясно, когда большое жюри Манхэттена вынесет обвинительный акт по делу о секретных деньгах и сделает его первым президентом США, действующим или бывшим, которому предъявлены уголовные обвинения. Советники Трампа также не уверены, действительно ли Трамп осознает всю серьезность обвинительного заключения и того, что оно может означать для него с юридической точки зрения. По словам источников, в последние дни Трамп обычно взвешивал свое затруднительное положение только между обедами и ужинами в Мар-а-Лаго и игрой в гольф на своем курорте в Палм-Бич.

Когда экс-президент, в конце концов, решил выработать стратегию своего ответа на дело о замалчивании денег, источники сообщили, что он был больше сосредоточен на том, как можно создать образ открытого неповиновения обвинению, и сказал, что его не смущают уголовные обвинения.

Дело сосредоточено на 130 тысячах долларов, которые Трамп заплатил Дэниелс через своего тогдашнего адвоката Майкла Коэна в последние дни кампании 2016 года. Позже Трамп возместил Коэну чеки на 35 тысяч долларов из своих личных средств, которые были зарегистрированы как судебные расходы Коэна.

Остается неясным, какие обвинения окружной прокурор может выдвинуть против Трампа, хотя некоторые члены его юридической команды считают, что наиболее вероятным сценарием является базовое обвинение в фальсификации деловой документации в сочетании с потенциальным налоговым мошенничеством, поскольку Трамп не заплатил налог на платежи. В прошлом огласка политических и уголовных расследований способствовала сбору средств Трампом и вынуждала соперников-республиканцев колебаться между критикой прокуроров и защитой политически необоснованных обвинений.

Еще неизвестно, пойдет ли обвинительный акт на пользу Трампу в предвыборной кампании 2024 года, учитывая, что его кампании, основанные на недовольстве, пошатнулись в последние избирательные циклы, и, в частности, независимые избиратели устали от его постоянных посылов об открытой на него "охоты на ведьм".

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social потребовал прекратить судебное преследование по делу о выплате денег порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Бывший глава государства опубликовав документ, который, по его словам, подтверждает, что его бывший юрист Майкл Коэн «оплатил» молчание женщины по собственной инициативе. По словам Трампа, документ должен «положить конец охоте на ведьм». Политик считает, что ее проводит окружной прокурор Манхэттена.

Соединенные Штаты с каждым днем все ближе приближаются к политической и судебной пропасти из-за того, что бывшему президенту страны Дональду Трампу впервые в истории могут быть предъявлены обвинения. Об этом сообщает CNN.

Телеканал отмечает, что 22 марта юридический статус Трампа стал еще более шатким.

«Трампу, который отрицает какие-либо правонарушения, еще не предъявлено обвинение ни по одному из дел, и нет уверенности, что оно будет предъявлено, но ситуация последних дней показывает, что юридические тучи вокруг него сгущаются», — говорится в статье.

Телеканал задается вопросом, действительно ли в национальных интересах «пересечь Рубикон обвинения» бывшего президента в деле, которое может быть трудно объяснить общественности, и которое не имеет глубоких конституционных последствий.

«Заявка бывшего главы Белого дома на участие в выборах в 2024 году делает этот исторический поворот еще более провокационным и станет величайшим стресс-тестом для правовых и руководящих институтов Америки», — отмечает CNN.

Авторы статьи уверены, что «если судить по событиям последних дней, американцев может ожидать новый виток беспорядков».

Экс-президенту США Дональду Трампу могут предъявить уголовное обвинение из-за нецелевого расходования средств на выплаты актрисе Стефани Клиффорд. Доктор исторических наук, директор Фонда изучения США им. Ф. Рузвельта при МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий Рогулев в эфире телеканала «МИР 24» пояснил, что речь идет о старом деле 2016 года.

«Трамп – это политик-правый популист, который исходит из того, что лучшая оборона – это нападение. Поэтому он заранее заявил, что его могут задержать, и заранее призвал своих сторонников выходить на протест. С помощью этого старого дела прокуратура стремились не допустить его участия в выборах 2016 года. Но тогда не получилось, и они на какое-то время затихли, расследуя и налоговые дела, и деятельность Фонда Трампа, и использование денег на избирательную кампанию», – заявил эксперт.

По его словам, новое дело «шито белыми нитками» накануне новой избирательной кампании 2024 года. Вероятно, что будет запущен затяжной судебный процесс, и в течение всего периода избирательной кампании Трампа будут «полоскать».

Вопросы, связанные с деньгами и уходом от налогов, в Соединенных Штатах считаются серьезным уголовным преступлением, достаточным для того, чтобы человека на какое-то время осудить. С другой стороны, полагает эксперт, попытки засудить Трампа будут рассматриваться его сторонниками как попытка отлучить от избирательной кампании и посадить в тюрьму человека, критикующего Белый дом. И в результате популярность Трампа может возрасти.

Бывший президент США Дональд Трамп усилил свои позиции среди сторонников и представителей Республиканской партии на фоне возможного предъявления ему обвинений в связи с платой за молчание, сделанной звезде фильмов для взрослых Сторми Дэниелс, пишет The Guardian. Согласно опросу Morning Consul, 54% респондентов поддержали политика как возможного кандидата от партии на выборах главы государства в 2024 году.

Как отмечается, наиболее вероятный главный конкурент Трампа среди республиканцев — губернатор Флориды Рон Десантис — набрал всего 26% поддержки, получив самый низкий результат за последние четыре месяца. Третью строчку рейтинга занял бывший вице-президент США Майк Пенс, его готовы поддержать 7% опрошенных.

Десантис и Пенс, в отличие от Трампа, пока официально не объявили о своем участии в предвыборной гонке. При этом, по исследованию, в гипотетической дуэли экс-президента с действующим главой Белого дома Джо Байденом он выходит проигравшим — 44% готовы поддержать нынешнего президента США и лишь 41% — политика-республиканца.