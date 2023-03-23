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22 минуты назад

На Украине заявили о визите Зеленского в Херсонскую область

Мария Иванова

Президент Украины Владимир Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть Херсонской области. Об этом 23 марта сообщила его пресс-служба.

На Украине заявили о визите Зеленского в Херсонскую область
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Власти заявили, что Зеленский посетил село Посад-Покровское. Ему рассказали, что в село постепенно возвращаются жители.

Также во время поездки Зеленский ознакомился с ходом восстановления разрушенной инфраструктуры и посетил один из энергетических объектов региона, заявили в его пресс-службе.

Этот визит Зеленского состоялся на следующий день после того, как он посетил позиции ВСУ на артемовском направлении.

22 марта украинские власти заявили, что Зеленский посетил позиции ВСУ под Артемовском. В Киеве рассказали, что он заслушал доклады об оперативной ситуации и вручил награды украинским военным.

В мире,Владимир Зеленский,
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