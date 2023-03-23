Польша просит у фонда мира ЕС €240 млн на рефинансирование поставок оружия Украине

Премьер-министр Польши Матееуш Моравецкий заявил, что его страна ожидает получить в ближайшее время из Европейского фонда мира €240 млн на рефинансирование поставок оружия Украине. Об этом он сказал журналистам в преддверии саммита Евросоюза в Брюсселе, передает РИА Новости.

По его словам, из этого фонда Польша уже получила порядка 200 млн злотых (около $45 млн) на рефинансирование приобретения вооружения "для сражающейся Украины".

Премьер добавил, что Польша не только получает из-за границы модернизированное оружие, которое дальше переходит Киеву, но и укрепляет свою собственную армию, получает большие финансовые средства.

"Мы хотим также просить о получении очередных €240 млн. То есть еще один миллиард злотых в течение ближайших пары недель, вероятно, поступит в Польшу", - сказал Моравецкий.