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14 минут назад

В Латвии назвали визит Си Цзиньпина в Москву «откровением»

Алиса Селезнёва

Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию стал «откровением» и своеобразным вызовом для европейских стран, которым стоит задуматься о выработки новой стратегии отношений с Пекином. Об этом заявил сегодня премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, пишет РИА Новости.

В Латвии назвали визит Си Цзиньпина в Москву «откровением»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я думаю, визит председателя КНР стал своего рода "откровением" для нас в Европе, потому что многие надеялись, что Китай сможет стать посредником [в разрешении конфликта на Украине]», - пояснил премьер-министр Латвии.

При этом он отметил, что «движение Пекина в сторону России» на фоне украинского кризиса - это большой вызов для ЕС.

«Я думаю, мы должны серьезно задуматься, какие отношения у нас должны быть с Китаем. И я убежден, что самая лучшая позиция - если у нас будет единый европейский подход к Китаю», - считает Кришьянис Кариньш.

Председатель КНР прибыл в Москву с визитом в понедельник, 20 марта, по приглашению президента России Владимира Путина. Это была первая заграничная поездка китайского лидера после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В тот же день у глав двух государств состоялась неформальная встреча. Во вторник, 21 марта, прошли официальные переговоры — на них были подписаны 14 различных соглашений. После встречи Путин и Си Цзиньпин выступили на пресс-конференции с совместным заявлением.

В частности, Москва и Пекин поставили задачу кратно нарастить сотрудничество в восьми сферах, в том числе финансовой и транспортной. Также был отмечен мирный план Китая как возможная основа для мирного урегулирования украинского конфликта. По итогам встречи китайским и российским лидерами было подписано и совместное заявление о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана никогда. Они также призвали страны, обладающие ядерным оружием, «действенным образом снижать риск развязывания ядерной войны и любого вооруженного конфликта».

В мире,Цзиньпин Си,Владимир Путин,ЕС,
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