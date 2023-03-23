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34 минуты назад

Синод УПЦ призвал прихожан защищать Киево-Печерскую лавру

Никита Бородкин

Синод канонической Украинской православной церкви (УПЦ) призвал высших иерархов, священнослужителей и прихожан защищать Киево-Печерскую Лавру всеми законными способами. Как сообщает ТАСС, там считают, что монахи, иноки и послушники не смогут покинуть монастырь до 29 марта, как того требуют украинские власти.

Синод УПЦ призвал прихожан защищать Киево-Печерскую лавру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В УПЦ подчеркнули, что верующих «выгоняют из родного дома», прикрываясь надуманными аргументами без реальной основы.

«Призываем всех крепиться в вере, усилить свои молитвы и всеми законными средствами защищать нашу самую дорогую святыню — Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру», — говорится в обращении.

УПЦ также отметила, что в 1988 году музей передал монахам 15 построек, которые были в чрезвычайно ужасном состоянии. За 35 лет верующим удалось восстановить их буквально из руин.

Напомним, что Киев активизировал действия против УПЦ в ноябре 2022 года. Украинские спецслужбы проводят обыски в храмах и епархиях по всей стране. Нескольким иерархам предъявлены обвинения в «госизмене и подрывной деятельности».

В начале 2023-го Успенский собор и Трапезная церковь Киево-Печерской Лавры, где проходили службы УПЦ, перешли в собственность государства. Минкульт требует от священнослужителей УПЦ покинуть монастырь до 29 марта, либо войти в состав Православной церкви Украины (ПЦУ, была создана в 2018 году, Константинопольский патриархат предоставил ей автокефалию).

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