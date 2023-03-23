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45 минут назад

Финляндия сделала исключение из санкций для российского сухогруза

Мария Иванова

Власти Финляндии сделали исключение из санкций и не стали арестовывать судно, перевозящее российские удобрения. Об этом сообщает РИА Новости.

Российское судно Swem задержали в финском порту Котка 22 марта. Сухогруз заподозрили в нарушении санкционного режима ЕС. СМИ писали, что на борту судна может находиться до 20 тысяч тонн удобрений стоимостью в 10-12 миллионов евро.

В Финляндии задержали сухогруз с российскими удобрениями

Как заявили в МИД Финляндии, удобрения на Swem, вероятно, принадлежат лицу из санкционного списка Евросоюза (его имя не раскрыли).

Сухогруз оставили за пределами порта в ожидании решения властей Финляндии. В МИД страны заявили, что судну разрешат покинуть финские воды, если оно шло в третью страну, а его груз необходим для производства продовольствия.

Ситуация со Swem стала первым случаем задержания судна в финских портах из-за санкций.

23 марта сухогрузу разрешили покинуть финские воды. В МИД Финляндии уточнили, что запрос покупателя удобрений на исключение из санкций поступил 19 марта. Удобрения отправятся в третью страну «для содействия продовольственной безопасности».

ЕС не запрещал импорт или транзит добрений, которые перевозит Swem. Персональные санкции блока требуют арестовывать имущество лица, попавшего в черный список, но из этого требования делается исключение, если речь идет о продовольственной безопасности, подчеркнули финские дипломаты.

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