Финляндия сняла арест с судна с российскими удобрениями

МИД Финляндии сделал исключение из санкций и решил снять арест с судна с российскими удобрениями, которое было задержано в порту Котка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление дипломатического ведомства.
Финские власти обосновали решением тем, что удобрения будут отправлены в третью страну для содействия продовольственной безопасности.
Ранее российский корабль Swem с грузом удобрений был задержан в финском порту Котка из-за антироссийских санкций ЕС.
По словам представителя МИД Финляндии, груз, скорее всего, сможет продолжить путь после получения разрешения, однако власти обязаны были заморозить его по законам ЕС.