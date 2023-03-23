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59 минут назад

Финляндия сняла арест с судна с российскими удобрениями

Российская Газета

МИД Финляндии сделал исключение из санкций и решил снять арест с судна с российскими удобрениями, которое было задержано в порту Котка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление дипломатического ведомства.

Финляндия сняла арест с судна с российскими удобрениями
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Финские власти обосновали решением тем, что удобрения будут отправлены в третью страну для содействия продовольственной безопасности.

Ранее российский корабль Swem с грузом удобрений был задержан в финском порту Котка из-за антироссийских санкций ЕС.

По словам представителя МИД Финляндии, груз, скорее всего, сможет продолжить путь после получения разрешения, однако власти обязаны были заморозить его по законам ЕС.

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