Главный оппонент Трампа отказался от слов про Украину

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Политик заявил, что его слова о «территориальном споре», которыми он описал украинский конфликт, были восприняты превратно, так как он считает специальную военную операцию России ошибочной. Он объяснил, что подразумевал то, что Донбасс и Крым находятся под контролем России.

«Я не думаю, что это законно, но это так. Там много этнических русских. Там идут сложные боевые действия, и это то, что я имел в виду, а не то, что Россия имеет право на это», — заявил республиканец.

По его словам, если бы он мог по щелчку пальцев вернуть Украине эти территории, он бы сделал это. Реальность такова, что вовлеченность США в эскалацию с точки зрения увеличения поставок оружия и сухопутных войск, была бы ошибочной, признал он.