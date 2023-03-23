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29 минут назад

Главный оппонент Трампа отказался от слов про Украину

Lenta.ruиещё 3

Главный оппонент экс-президента США Дональда Трампа в Республиканской партии Рон Десантис отказался от слов «территориальный конфликт» про Украину, передает The New York Post.

Главный оппонент Трампа отказался от слов про Украину
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Политик заявил, что его слова о «территориальном споре», которыми он описал украинский конфликт, были восприняты превратно, так как он считает специальную военную операцию России ошибочной. Он объяснил, что подразумевал то, что Донбасс и Крым находятся под контролем России.

«Я не думаю, что это законно, но это так. Там много этнических русских. Там идут сложные боевые действия, и это то, что я имел в виду, а не то, что Россия имеет право на это», — заявил республиканец.

По его словам, если бы он мог по щелчку пальцев вернуть Украине эти территории, он бы сделал это. Реальность такова, что вовлеченность США в эскалацию с точки зрения увеличения поставок оружия и сухопутных войск, была бы ошибочной, признал он.

Ранее Десантис заявил об истощении арсеналов оружия в США. Он подчеркнул, что Вашингтон не может отдавать приоритет вмешательству в эскалацию войны за рубежом, в то время как десятки тысяч американцев ежегодно гибнут от наркотиков.

В мире,Рон Десантис,Дональд Трамп,Республиканская партия США,
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