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30 минут назад

В латвийском городе захотели забрать себе памятник Пушкину из Риги

Lenta.ruиещё 1

Мэр латвийского Даугавпилса Андрей Элксниньш заявил о готовности установить в городе памятник русскому поэту Александру Пушкину, против сноса ранее выступили жители Риги. Об этом градначальник написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В латвийском городе захотели забрать себе памятник Пушкину из Риги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он указал на то, что в Даугавпилсе есть улица Пушкина, а в местной крепости сидел друг поэта — декабрист Вильгельм Кюхельбекер, писавший ему письма из заключения.

Ранее в Риге несколько сотен активистов Русского союза Латвии вышли на пикет, протестуя против сноса памятника Пушкину, предложение о демонтаже которого поддержали в Совете по памятникам Рижской городской думы.

В мире,Андрей Элксниньш,
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