Мэр латвийского Даугавпилса Андрей Элксниньш заявил о готовности установить в городе памятник русскому поэту Александру Пушкину, против сноса ранее выступили жители Риги. Об этом градначальник написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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Он указал на то, что в Даугавпилсе есть улица Пушкина, а в местной крепости сидел друг поэта — декабрист Вильгельм Кюхельбекер, писавший ему письма из заключения.