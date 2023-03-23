Главу МИД Германии раскритиковали за слова о курсе Тбилиси

В Тбилиси назвали «неправильным» заявление Бербок об отступлении Грузии с проевропейского курса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Первый вице-спикер парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Георгий Вольский назвал «неправильным» заявление главы МИД Германии Анналены Бербок, которая увидела накануне своего визита в Тбилиси 23–24 марта «попытки сворачивания Грузии с проевропейского курса».

«Неправильное заявление. Большинство нашего общества ориентировано на цель евроинтеграции. Именно нынешние власти Грузии внесли в конституцию страны положение о неизменном курсе на европейскую, евроатлантическую интеграцию», – заявил он.

«Мы развиваемся на этом направлении и необходимо сохранять стабильность», – отметил первый зампред парламента.

«Возможно, с Бербок стоит согласиться в том, что радикальная грузинская оппозиция пытается сбить Грузию с этого пути и перевести в режим военного противостояния. Это – факт», – сказал Георгий Вольский.

Анналена Бербок проведет встречи в Тбилиси в пятницу с президентом, премьер-министром, главой МИД, представителями гражданского общества и оппозиции.