Венгрия заявила о неспособности НАТО единолично принять решение по Украине

Североатлантический альянс не сможет принять никаких решений по поводу отношений с Украиной, тем более о ее присоединении к альянсу, без учета позиции Венгрии. Об этом заявил в четверг на брифинге для журналистов глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

"Без согласия Венгрии не может быть принято решение о членстве Украины в НАТО", - сказал Гуйяш, занимающий в венгерском правительстве пост министра.

Он также отметил, что заседание Комиссии Украина - НАТО на уровне министров 4 апреля, о котором объявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг вопреки возражениям Венгрии, будет не более чем "дружеской беседой". Каких-либо официальных решений на этой встрече, которая состоится в Брюсселе, не предусматривается.