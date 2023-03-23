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26 минут назад

Будапешт заявил, что НАТО не сможет принять решений по Украине без учета позиции Венгрии

ТАССиещё 4

Североатлантический альянс не сможет принять никаких решений по поводу отношений с Украиной, тем более о ее присоединении к альянсу, без учета позиции Венгрии. Об этом заявил в четверг на брифинге для журналистов глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

Венгрия заявила о неспособности НАТО единолично принять решение по Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Без согласия Венгрии не может быть принято решение о членстве Украины в НАТО", - сказал Гуйяш, занимающий в венгерском правительстве пост министра.

Он также отметил, что заседание Комиссии Украина - НАТО на уровне министров 4 апреля, о котором объявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг вопреки возражениям Венгрии, будет не более чем "дружеской беседой". Каких-либо официальных решений на этой встрече, которая состоится в Брюсселе, не предусматривается.

Венгрия блокировала с 2017 года проведение заседаний Комиссии Украина - НАТО на министерском уровне из-за нарушений украинскими властями прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Такие заседания проводились до сих пор только на уровне официальных представителей. Однако на этой неделе Столтенберг, несмотря на возражения Венгрии, принял решение созвать комиссию 4 апреля на уровне министров.

В мире,Йенс Столтенберг,НАТО,
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