В Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на территории провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземный толчок был зафиксирован в 4:39 по времени UTC (7:39 по Москве). Эпицентр располагался в 16 километрах к юго-западу от города Эльбистан. Очаг залегал на глубине двух километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Ранее власти Турции сообщили, что ущерб экономике страны от февральских землетрясений составил 2 триллиона лир, или 103,6 миллиарда долларов (8 триллионов рублей).