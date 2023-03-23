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10 минут назад

Пашинян заявил о неприемлемости делимитации границы на условиях Баку

News.ru

Премьер Армении Никол Пашинян выступил против делимитации границ с Азербайджаном на основе исторических карт, предоставленных Баку, передает «Интерфакс Азербайджан». По его словам, это требование азербайджанской стороны противоречит письменным договоренностям, достигнутым в Праге и Сочи.

Пашинян заявил о неприемлемости делимитации границы на условиях Баку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После заявлений, принятых в Праге и Сочи, которыми фиксируется, что границы советских республик превратились в государственные границы, Азербайджан продолжает говорить о делимитации на основе каких-то исторических карт, что абсолютно неприемлемо по той простой причине, что это противоречит письменным договоренностям, достигнутым на высшем уровне, — заявил премьер Армении.

Ранее Пашинян так же опирался на подписание международных соглашений и заявлял, что условия, которые ранее выдвигал президент Азербайджана Ильхам Алиев, практически нереализуемы. До этого Алиев заявил, что без принятия Арменией поствоенных реалий мирный договор невозможен. Он подчеркнул, что если Еревану не нужно соглашение, то и Баку в нем не нуждается.

23 марта госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Азербайджан и Армения в скором времени могут выйти на мирные договоренности, благодаря усилиям Вашингтона по урегулированию регионального конфликта в Закавказье на слушаниях в комитете по иностранным делам сената Конгресса США.

В мире,Никол Пашинян,Энтони Блинкен,Ильхам Алиев,Конгресс США,
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