Пашинян заявил о неприемлемости делимитации границы на условиях Баку

Премьер Армении Никол Пашинян выступил против делимитации границ с Азербайджаном на основе исторических карт, предоставленных Баку , передает «Интерфакс Азербайджан». По его словам, это требование азербайджанской стороны противоречит письменным договоренностям, достигнутым в Праге и Сочи .

После заявлений, принятых в Праге и Сочи, которыми фиксируется, что границы советских республик превратились в государственные границы, Азербайджан продолжает говорить о делимитации на основе каких-то исторических карт, что абсолютно неприемлемо по той простой причине, что это противоречит письменным договоренностям, достигнутым на высшем уровне, — заявил премьер Армении.

Ранее Пашинян так же опирался на подписание международных соглашений и заявлял, что условия, которые ранее выдвигал президент Азербайджана Ильхам Алиев, практически нереализуемы. До этого Алиев заявил, что без принятия Арменией поствоенных реалий мирный договор невозможен. Он подчеркнул, что если Еревану не нужно соглашение, то и Баку в нем не нуждается.