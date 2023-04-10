Китайский контейнеровоз MSC Tessa, построенный государственной судостроительной корпорацией (CSSC) по заказу Средиземноморской судоходной компании (MSC), обладает поистине впечатляющими размерами. Длина корабля составляет 400 метров, ширина 61,5 метров, а общая площадь палубы практически равна четырем футбольным полям. За один рейс судно может перевезти 24116 контейнеров. Заявленная грузоподъёмность MSC Tessa свыше 240 тыс. тонн. Об этом сообщает Telegram-канал «Популярная механика».

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Также инженеры попытались сделать этого монстра чуть экономичнее и разработали инновационную систему «воздушной смазки», позволяющую снизить сопротивление корпуса и расход энергии. В движение контейнеровоз приводит дизельная установка.

К концу лета MSC получит от CSSC еще три аналогичных контейнеровоза, причем два из них уже прошли ходовые испытания. Их постройка обошлась заказчику $600 млн.