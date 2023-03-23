США не увидели непосредственного риска вторжения Китая на Тайвань

Пока что США не видят непосредственной угрозы вторжения Китая на Тайвань, однако Вашингтон все равно готов защищать остров в случае необходимости. С таким заявлением выступил министр ВВС США Фрэнк Кендалл, цитату приводит РИА Новости.

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«Задумывая агрессивные действия, которые будут касаться и США, любой совершает очень серьезную ошибку», — подчеркнул он.

Кендалл также напомнил об инциденте, произошедшем в декабре прошлого года: тогда оборонное ведомство Тайваня зафиксировало приближение к острову 29 самолетов и трех кораблей китайской армии. Позднее тайваньские военные также сообщали о восьми самолетах и четырех кораблях, которые продолжали находиться вблизи острова.