Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк оказался недоволен тем, что западные СМИ раскрывают информацию о военных планах ВСУ. Об этом сообщает журнал Newsweek.

Журнал отмечает, что в публикации от 15 марта 2023 года издание Politico, ссылаясь на неназванных чиновников США, заявило, что, по их мнению, Киев начнет контрнаступление против Вооруженных сил Российской Федерации в мае. В статье также были подробно описаны две возможные стратегии ВСУ, которые могли бы использоваться.

В связи с публикацией Politico Подоляк выразил разочарование, что любая информация о возможном контрнаступлении попадает в СМИ, добавив, что подобные военные шаги должны стать неожиданностью для противника.

Ранее стало известно, что США ожидают, что Украина начнет свое военное наступление к маю.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.