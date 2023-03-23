Мэр латвийского города высмеял запрет на показ фильмов с русскими титрами

Мэр латвийского Даугавпилса Андрей Элксниньш в соцсетях высмеял идею властей Латвии запретить показ фильмов с русскими титрами, пишет Ura.ru.
«Уберем русские титры и сразу превратимся в сильную, единую страну. Это же очевидно. Мне вот эти полумеры непонятны. Зачем запрещать русские титры, если можно сразу запретить русский алфавит?» - прокомментировал Элксниньш это решение властей страны.
Мэр констатировал, что уже более 30 лет вся Латвия «пытается из русских букв «а», «о», «ж», «п» составить слово «счастье», но оно почему-то никак не наступает.
«Так может просто буквы неправильные?» - поинтересовался политик.
Ранее депутаты Сейма Латвии в окончательном чтении приняли поправки к закону «Об образовании», предусматривающие переход школ и детских садов на обучение только на государственном языке. Также в соответствии с новым законодательством русский язык получил статус «языка нацменьшинств». Полный переход на латышский произойдет даже в школах, где большинство учеников составляют русскоязычные жители Латвии. Изучение русского языка и литературы станут факультативными.
При этом офис президента Латвии Эгилса Левитса решил оставить без рассмотрения открытое письмо депутата Европарламента Татьяны Жданок. В документе, написанном на русском языке, Жданок поинтересовалась, согласен ли глава государства с тем, что «все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах», а также упомянула его слова о необходимости «изолировать» нелояльных русскоязычных жителей страны.