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37 минут назад

Bloomberg: США боятся «оказаться загнанными в угол из-за китайского плана»

Мария Иванова

Переговоры президента РФ Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина поставили администрацию США в неудобное положение: в Москве на высоком уровне обсуждалось мирное предложение Китая по Украине, которое в США ранее назвали неприемлемым. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, американские чиновники «публично выразили глубокий скептицизм» по поводу китайской идеи, заявив, что призывы к прекращению огня выгодны Москве, так как закрепляют ее территориальные приобретения.

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Однако предложение Китая вызывает беспокойство в команде Джо Байдена, заявил источник Bloomberg в американской администрации. По его словам, США боятся «оказаться загнанными в угол из-за китайского плана».

«Отказ [США от плана] может позволить Китаю доказать другим странам <…>, что Вашингтон не заинтересован в мире», - отмечает агентство.

Китай представил свой план урегулирования украинского кризиса 24 февраля. План включает 12 пунктов, в том числе требование уважать суверенитет всех стран, отказ от «менталитета холодной войны» (серьезное отношение к законным интересам безопасности стран), отказ от расширения военных блоков, отмена санкций и прекращение огня на Украине, за которым должны последовать мирные переговоры.

20-22 марта Си Цзиньпин посетил Россию с государственным визитом. Одной из тем его переговоров с Путиным стал украинский кризис.

По итогам встречи Путин заявил, что РФ с уважением относится к инициативам Китая по мирному урегулированию на Украине. Он подчеркнул, что план Пекина обсуждаем, а Россия всегда открыта к переговорному процессу.

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