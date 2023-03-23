Bloomberg: США боятся «оказаться загнанными в угол из-за китайского плана»

Переговоры президента РФ Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина поставили администрацию США в неудобное положение: в Москве на высоком уровне обсуждалось мирное предложение Китая по Украине, которое в США ранее назвали неприемлемым. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, американские чиновники «публично выразили глубокий скептицизм» по поводу китайской идеи, заявив, что призывы к прекращению огня выгодны Москве, так как закрепляют ее территориальные приобретения.

Однако предложение Китая вызывает беспокойство в команде Джо Байдена, заявил источник Bloomberg в американской администрации. По его словам, США боятся «оказаться загнанными в угол из-за китайского плана».

«Отказ [США от плана] может позволить Китаю доказать другим странам <…>, что Вашингтон не заинтересован в мире», - отмечает агентство.

Китай представил свой план урегулирования украинского кризиса 24 февраля. План включает 12 пунктов, в том числе требование уважать суверенитет всех стран, отказ от «менталитета холодной войны» (серьезное отношение к законным интересам безопасности стран), отказ от расширения военных блоков, отмена санкций и прекращение огня на Украине, за которым должны последовать мирные переговоры.

20-22 марта Си Цзиньпин посетил Россию с государственным визитом. Одной из тем его переговоров с Путиным стал украинский кризис.