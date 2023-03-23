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53 минуты назад

США отремонтируют биолаборатории в странах бывшего СССР

ТК «Звезда»иещё 1

Пентагон намерен отремонтировать биологические лаборатории, находящиеся на территории стран бывшего Советского Союза. Об этом стало известно из отчета агентства по сокращению военной угрозы минобороны США.

США отремонтируют биолаборатории в странах бывшего СССР
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Агентство по сокращению военной угрозы, действуя через свою программу по сокращению биологической угрозы, ищет подходящих исполнителей работ <...> в Евразийской зоне ответственности», - приводит RT фрагмент документа.

Как следует из документа, работы будут проводиться на территории Азербайджана, Узбекистана, Армении, Грузии и Казахстана. В качестве целей заявлены защита американских военнослужащих за счет расширения возможностей стран-партнеров, выявление и профилактика инфекционных заболеваний. В ходе ремонта специалисты проведут ревизию оборудования, закупят расходные материалы и проведут необходимые тренинги по безопасности для сотрудников.

Накануне вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая рассказала об итогах расследования деятельности американских биолабораторий на территории Украины. По ее словам, под видом лабораторий функционировали военные объекты США и НАТО. Их специалисты, не считаясь с международными нормами, проводили эксперименты на животных и людях, культивировали опасные патогены.

В мире,Ирина Яровая,НАТО,Госдума,Пентагон,
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