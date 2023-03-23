США отремонтируют биолаборатории в странах бывшего СССР

Пентагон намерен отремонтировать биологические лаборатории, находящиеся на территории стран бывшего Советского Союза. Об этом стало известно из отчета агентства по сокращению военной угрозы минобороны США.

«Агентство по сокращению военной угрозы, действуя через свою программу по сокращению биологической угрозы, ищет подходящих исполнителей работ <...> в Евразийской зоне ответственности», - приводит RT фрагмент документа.

Как следует из документа, работы будут проводиться на территории Азербайджана, Узбекистана, Армении, Грузии и Казахстана. В качестве целей заявлены защита американских военнослужащих за счет расширения возможностей стран-партнеров, выявление и профилактика инфекционных заболеваний. В ходе ремонта специалисты проведут ревизию оборудования, закупят расходные материалы и проведут необходимые тренинги по безопасности для сотрудников.