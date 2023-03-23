В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 76.96EUR 82.97
Войти в почту
21 минуту назад

Politico: между Францией и ФРГ разгорелся конфликт

Елена Прошина

Конфликт разгорелся между Германией и Францией из-за разногласий по вопросам ядерной энергетики и запрета машин с двигателем внутреннего сгорания. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

Politico сообщила о конфликте между Германией и Францией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

23 и 24 марта лидеры страны ЕС обсудят экономическую конкурентоспособность объединения, а также вопросы поддержки Украины. Однако конструктивным переговорам может помешать конфликт между Берлином и Парижем.

Дело в том, что Германия, Италия и еще ряд стран заблокировали запрет продаж автомобилей с традиционными двигателями к 2035 году. Такие действия вызвали в ЕС настоящий «скандал».

Ранее Берлин дважды предлагал исключить синтетическую альтернативу ископаемому топливу, однако Европарламент предложения отклонил. Париж выступил против позиции Германии и выступает за объявление атомной энергетики «чистой» технологией, а это не нравится Берлину.

Премьер Саксонии заявил, что экономические отношения Германии и РФ еще можно восстановить

Ранее Еврокомиссия понизила значение атомной энергии в вопросе декарбонизации ЕС благодаря давлению на ЕК со стороны кабмина Олафа Шольца. На это отреагировал глава Европарламента Роберта Метсола, обратившись к Совету ЕС с протестом. По ее мнению, Германия «в последнюю минуту» пытается внести изменения в согласованное законодательство по автотранспорту.

В мире,Олаф Шольц,Европарламент,Совет Европы,Еврокомиссия,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий