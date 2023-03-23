Politico сообщила о конфликте между Германией и Францией

Конфликт разгорелся между Германией и Францией из-за разногласий по вопросам ядерной энергетики и запрета машин с двигателем внутреннего сгорания. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

23 и 24 марта лидеры страны ЕС обсудят экономическую конкурентоспособность объединения, а также вопросы поддержки Украины. Однако конструктивным переговорам может помешать конфликт между Берлином и Парижем.

Дело в том, что Германия, Италия и еще ряд стран заблокировали запрет продаж автомобилей с традиционными двигателями к 2035 году. Такие действия вызвали в ЕС настоящий «скандал».

Ранее Берлин дважды предлагал исключить синтетическую альтернативу ископаемому топливу, однако Европарламент предложения отклонил. Париж выступил против позиции Германии и выступает за объявление атомной энергетики «чистой» технологией, а это не нравится Берлину.