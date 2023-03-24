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59 минут назад

Киев сообщил, что передал Москве всех тяжелораненых пленных

Газета.Ruиещё 4

Украинские власти сообщили, что передали российской стороне всех тяжелораненых пленных. Об этом в Telegram-канале сообщил украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Киев передал Москве всех тяжелораненых пленных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Речь идет не об обмене военнопленными, а именно о репатриации: возвращении тяжелораненых пленных без каких-либо условий, как это предусматривает международное гуманитарное право», — говорится в сообщении.

Координационный штаб не уточнил точное число переданных солдат. Российская сторона не подтвердила и не комментировала заявление штаба.

Ранее сообщалось, что военный украинской армии Ярослав Федоров заявил, что оказался в плену у российских военнослужащих, не успев даже сделать ни одного выстрела. Солдата взяли в плен в районе Белогоровки Луганской народной республики.

До этого пленный боец украинского националистического полка «Азов» (организация запрещена в России) Артем Ступницкий рассказывал, что Украина готовилась к наступлению на Донецкую народную республику еще до 2022 года.

В мире,Украинское военизированное националистическое объединение "Азов",
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