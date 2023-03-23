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36 минут назад

Украинский конфликт назвали «даром небес» для Китая

Lenta.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин во время посещения Москвы заявил, что позиция Пекина в отношении украинского кризиса нейтральна, однако это не так, пишет финское издание Helsingin Sanomat.

Украинский конфликт назвали «даром небес» для Китая
Фото: ТАССТАСС

По данным автора, это «пустая болтовня». При этом он указал, что Китай боится начала военных действий. «Китай не страдает от военных действий на Украине, наоборот, получает от них ровно столько, сколько есть на данный момент», — подчеркнул он. Журналист указал на то, что китайская экономика, разрушенная коронавирусными ограничениями, восстанавливается в хорошем темпе. Россия способствовала восстановлению Китая, начав спецоперацию (СВО) на Украине в феврале 2022 года.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не видят признаков того, что КНР помогает России летальным вооружением.

В мире,Джон Кирби,Цзиньпин Си,
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