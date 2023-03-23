Украинский конфликт назвали «даром небес» для Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин во время посещения Москвы заявил, что позиция Пекина в отношении украинского кризиса нейтральна, однако это не так, пишет финское издание Helsingin Sanomat.

По данным автора, это «пустая болтовня». При этом он указал, что Китай боится начала военных действий. «Китай не страдает от военных действий на Украине, наоборот, получает от них ровно столько, сколько есть на данный момент», — подчеркнул он. Журналист указал на то, что китайская экономика, разрушенная коронавирусными ограничениями, восстанавливается в хорошем темпе. Россия способствовала восстановлению Китая, начав спецоперацию (СВО) на Украине в феврале 2022 года.