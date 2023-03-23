Президент Чехии заявил, что страна исчерпала возможности в помощи Киеву

Прага оказала максимальную помощь Киеву поставками оружия, однако теперь новых возможностей для этого не осталось, сообщил Süddeutsche Zeitung президент Чехии Петр Павел.

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По его словам, в республике есть мощности для производства боеприпасов, однако для этого нахватает рабочей силы. Глава государства указал на некоторые возможности Праги в вопросе противовоздушной обороны. Однако с этим также могут возникнуть проблемы из-за нехватки рабочей силы при текущем очень низком уровне безработицы в республике. Павел предложил пригласить рабочих с Украины.

Также Чешский лидер назвал хорошим шагом решение Берлина предоставить Украине свои танки Leopard 2, так как это позволило открыть другим странам «дверь» для поставок боевых машин. Павел считает, что для успешного наступления Киеву нужны танки, бронемашины, артиллерия, средства противовоздушной обороны и много боеприпасов.

Также глава государства заявил, что помощь будет оказана и истребителями МиГ-29, которые Польша и Словакия намерены передать Украине, отметив, что предоставление самолетов было бы логичным шагом, но в долгосрочной перспективе.