В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 76.96EUR 82.97
Войти в почту
52 минуты назад

Белый дом высказался о попытках изолировать Россию

Lenta.ruиещё 1

США против шагов, мешающих изолировать Москву, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет ТАСС.

Белый дом высказался о попытках изолировать Россию
Фото: ТАССТАСС

Он высказался о росте экономического сотрудничества России и Китая, который может помешать попыткам изолировать Москву. Журналисты попросили представителя администрации президента США Джо Байдена прокомментировать подписание Москвой и Пекином целого ряда документов, которые касаются наращивания взаимодействия в сфере экономики.

По словам Кирби, американская сторона «не поддерживает никакие шаги по укреплению или оздоровлению» экономики России. Вашингтон против действий других стран, которые могут облегчить проведение специальной военной операции (СВО) на Украине, указал он.

Ранее министерство иностранных дел Китая заявило, что Пекин готов сотрудничать с Москвой для развития двусторонних отношений.

В мире,Джон Кирби,Джозеф Байден,Администрация США,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий