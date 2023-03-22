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1 час назад

В Турции объявили о начале строительства домов в зоне землетрясений

Lenta.ru

Фундаменты первых домов в зоне мощных землетрясений на юго-востоке Турции будут заложены в четверг, 23 марта, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом пишет РИА Новости.

В Турции объявили о начале строительства домов в зоне землетрясений
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Глава государства объявил о начале строительства на месте разрушенных домов. Эрдоган считает, что перед лицом «катастрофы века» турецкий народ показал себя с лучшей стороны.

«Уже завтра мы начинаем закладывать фундаменты первых домов (в зоне землетрясения)», — подчеркнул он.

Ранее власти Турции сообщили, что ущерб экономике страны от февральских землетрясений составил 2 триллиона лир, или 103,6 миллиарда долларов (8 триллионов рублей).

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли на юго-востоке Турции 6 февраля. Их эпицентром стал район в провинции Кахраманмараш. Подземные толчки стали рекордными для страны за последние 84 года. В результате землетрясений погибли более 40 тысяч человек, еще 100 тысяч получили ранения.

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