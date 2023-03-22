Протесты во Франции поставили под угрозу визит Карла III

Визит короля Карла III и Камиллы во Францию оказался под угрозой срыва из-за продолжающихся в стране протестов. Как сообщает Daily Mail, демонстранты угрожают саботировать приезд британского монарха.

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Карл III и Камилла должны были приехать в Париж в воскресенье, 26 марта, 2023 года и пробыть во Франции до среды. В ходе поездки король с королевой-консортом планировали также посетить Версаль и Бордо. Однако в связи с недавно принятым в обход парламентского голосования законопроектом о повышении пенсионного возраста в стране уже неделю бушуют протесты и забастовки. Выступления разгневанных французов могут поставить власти в неудобное положение накануне приезда важных гостей.

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Президент страны Эмманюэль Макрон уже подвергся серии нападков в связи с планированием встречи с Карлом III. Оппозиционные политики и представители профсоюзов считают, что визит британского короля в республику в нынешней ситуации недопустим. Особенно потому, что из-за антидемократического закона самого Макрона теперь называют «республиканским монархом». Они открыто заявили, что намерены сорвать приезд Карла III.

В частности протестанты известили власти Франции, что водители откажутся садиться за руль трамвая, на котором планировалось довезти Карла III и Камиллу от вокзала Сен-Жан до центра Бордо, и пригрозили сделать все, чтобы испортить гостям банкет в Версале и другие мероприятия.

Банкет в Версале, который был резиденцией королей до Великой французской революции 1789 года, вызвал особенное возмущение общественности. Некоторые радикалы даже начали угрожать политикам гильотиной.

В Великобритании поездку монархов считают знаковой, поскольку это первый зарубежный визит после восхождения Карла III на престол. Пока нет сообщений о том, что поездка может быть отменена, однако Букингемский дворец внимательно следит за ситуацией во Франции. Вполне возможно, что план мероприятий и логистика будут изменены в преддверии путешествия.