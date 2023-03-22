Блинкен отказался комментировать возможность задержания Путина из-за решения МУС

Госсекретарь США Энтони Блинкен отказался комментировать возможность задержания президента России Владимира Путина из-за решения Международного уголовного суда (МУС) о его «аресте». Об этом сообщает ТАСС.
«Я не могу забегать вперед с этим, поскольку, безусловно, мне нужно ознакомиться с законами и нормами. Как вы знаете, мы на самом деле не являемся участниками МУС, потому я бы не хотел касаться этого гипотетического вопроса», — отметил он.
17 марта МУС выдал ордеры на «арест» российского президента Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Уточнялось, что МУС принял такое решение в связи с ситуацией на Украине.