Блинкен отказался комментировать возможность задержания Путина из-за решения МУС

«Я не могу забегать вперед с этим, поскольку, безусловно, мне нужно ознакомиться с законами и нормами. Как вы знаете, мы на самом деле не являемся участниками МУС, потому я бы не хотел касаться этого гипотетического вопроса», — отметил он.