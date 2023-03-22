Русские и белорусы не смогут претендовать на гражданство Литвы

Сейм Литвы в первом чтении принял законопроект о запрете выдачи гражданства страны для россиян и белорусов. Об этом сообщает EADaily.

Кроме того, граждане России и Беларуси больше не смогут приобретать недвижимость в Литве без вида на жительство. Уточняется, что те россияне и белорусы, которые уже находятся в Литве с видом на жительство, могут остаться в стране, но без возможности получить литовское гражданство.

При этом в сейме также посчитали, что желающих получить гражданство Литвы среди россиян и белорусов не так уж и много. Согласно имеющейся статистике, за 2021 год гражданами Литвы стали всего 33 белоруса и 45 русских. В 2022 году цифры стали ещё меньше – 16 белорусов и 29 россиян.