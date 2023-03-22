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20 минут назад

Херш рассказал, зачем Байден взорвал «Северные потоки»

News.ru

Президент США Джо Байден решил совершить диверсию на газопроводе «Северный поток» из-за неудач ВСУ на фронте, рассказал американский журналист Сеймур Херш в интервью CGTN. Он также отметил, что версия про украинцев с поддельными паспортами и «арендованной яхтой за миллион долларов», которые ответственны за диверсию, не выдерживает никакой критики.

Херш рассказал, зачем Байден взорвал «Северные потоки»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В конце сентября Байден по неизвестным мне причинам принял это решение. Скорее всего, неудачи Украины на поле боя заставили его тревожиться по поводу дальнейшего финансирования конфликта странами Западной Европы, в особенности Германии, — сказал он.

По мнению Херша, Байден знает, кто ответственен за подрыв «Северных потоков». Именно из-за этого лидер страны не стремится проводить расследование, считает журналист.

22 марта Херш также рассказал, что Центральное разведуправление США и разведку Германии попросили придумать альтернативную версию подрывов трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Он считает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц во время своего визита в Соединенные Штаты Америки обсуждал диверсии на СП с Байденом. Херш отметил, что после переговоров не было сделано никаких официальных заявлений о диверсиях.

В мире,Сеймур Херш,Олаф Шольц,Джозеф Байден,
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