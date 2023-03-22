Президент США Джо Байден решил совершить диверсию на газопроводе «Северный поток» из-за неудач ВСУ на фронте, рассказал американский журналист Сеймур Херш в интервью CGTN. Он также отметил, что версия про украинцев с поддельными паспортами и «арендованной яхтой за миллион долларов», которые ответственны за диверсию, не выдерживает никакой критики.

В конце сентября Байден по неизвестным мне причинам принял это решение. Скорее всего, неудачи Украины на поле боя заставили его тревожиться по поводу дальнейшего финансирования конфликта странами Западной Европы, в особенности Германии, — сказал он.

По мнению Херша, Байден знает, кто ответственен за подрыв «Северных потоков». Именно из-за этого лидер страны не стремится проводить расследование, считает журналист.