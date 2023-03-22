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10 минут назад

NYT: решение о вынесении обвинений в адрес Трампа 22 марта принято не будет

Газета.Ru

Большое жюри в Нью-Йорке не будет проводить в среду формальное заседание, на котором возможно вынесение решения о выдвижении обвинений в адрес экс-президента США Дональда Трампа в связи с подлогом финансовых документов Trump Organization. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

NYT: решение о вынесении обвинений в адрес Трампа 22 марта принято не будет
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В публикации отмечается, что заседание большого жюри может состоятся в четверг, 23 марта.

Издание подчеркивает, что обычно жюри собирается по понедельникам, средам и четвергам.

«Непонятно, почему большое жюри не собиралось в среду, но комиссия не обязана собираться все три дня в неделю, а конфликты в расписании и другие перерывы не являются чем-то необычным», — говорится в публикации.

Ранее издание The Guardian сообщило, что Трамп заявил, что хотел бы появиться в наручниках в зале суда, если ему предъявят обвинения.

До этого сообщалось, что Трамп пытается использовать в свою пользу то, что прокуратура Нью-Йорка может предъявить ему обвинения в связи с платой за молчание, сделанной звезде фильмов для взрослых Сторми Дэниелс.

Как указано в письмах к сторонникам Трампа, экс-президент США уверен, что настоящее оправдание придет в день выборов в 2024 году, когда он «вернет себе Белый дом». The Hill подчеркивает, что затем в тексте идет просьба о пожертвованиях, призывающая сделать вклад в кампанию политика «в критический момент».

В мире,Дональд Трамп,
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