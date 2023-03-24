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5 минут назад

В Молдавии переименовали государственный язык в румынский

ТАССиещё 2

Постановление о переименовании молдавского языка в румынский вступило в силу в Молдавии в пятницу после обнародования.

В Молдавии переименовали государственный язык в румынский
Фото: 

"В тексте нормативных актов, принятых парламентом, слова "молдавский язык" заменить словами "румынский язык" в соответствующем падеже. <...> Признать устаревшими слова "функционирующий на основе латинской графики" в части 1 статьи 13 конституции", - говорится в постановлении.

Инициатива о переименовании языка, которая была одобрена в парламенте голосами Партии действия и солидарности, вызвала дебаты и акции протеста в Кишиневе. В рассмотрении этого документа отказались участвовать депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов, подчеркнув, что решение противоречит конституции, в которой язык называется молдавским. Судя по опросам, молдавский считает государственным языком и большинство населения страны.

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