В Сербии рассказали о преступном эксперименте НАТО в Югославии

24 марта в 24-ю годовщину со дня начала варварских натовских бомбардировок Союзной Республики Югославии (СРЮ) викарий Патриарха Сербского епископ Моравичский Антоний отслужит в храме святых апостолов Петра и Павла у Яузских ворот в Москве молебен в память о жертвах агрессии альянса. Эксперты напоминают, что в 1999 году против суверенного европейского государства были применены не только радиоактивные боеприпасы, но также наносились прицельные удары по различным предприятиям, которые привели к разливу тонн токсичных и канцерогенных химических соединений на окружающие территории и реки. Аналогичная ситуация наблюдалась в Ираке и Ливии. И снова Запад, теперь уже на Украине, демонстрирует пренебрежение страданиями мирного населения и готовность нанести непоправимый ущерб экологии. Так, Лондон открыто заявил о намерении передать Киеву боеприпасы с обедненным ураном для танков Challenger II.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Между тем на Балканах не прекращаются расследования и дискуссии о преступлениях Североатлантического альянса в регионе в 1990-х годах. Но если раньше этим занимались в основном сербские эксперты, то сейчас публикуются серьезные материалы косовских СМИ и аналитиков, поднимающие вопрос о правомерности действий НАТО в ходе конфликта. Так, по данным косоваров, в 25 километрах от Скопье натовская авиация сбросила десять тонн запрещенных боеприпасов с обедненным ураном, что стало причиной раковых заболеваний и преждевременных смертей албанцев в Северной Македонии и Косово по сей день.

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Корреспондент "РГ" попытался разобраться в сути выдвигаемых НАТО обвинений и в свое время попросил авторитетного эксперта, а ныне министра здравоохранения Сербии Даницу Груйичич разъяснить складывающуюся ситуацию.

На ваш взгляд, боятся ли в США и на Западе распространения истины о тех событиях?

Даница Груйичич: Конечно, любой, кто был причастен к этим преступлениям и кто вовлечен в данную индустрию, заинтересован в том, чтобы скрыть это и оказать давление на любую подобную выдвигаемую инициативу. Это касается не только бомбардировок Сербии. Напомню, что аналогичные агрессии неоднократно происходили и на Ближнем Востоке. И в каждом государстве, где они выполняли свои "гуманитарные миссии" и устанавливали "демократические режимы", оставались лишь опустошенные земли, толпы беженцев, больных и разрушенные дома. Я могу сказать точно о нашей инициативе то, что независимо от давления мы не сдадимся, завершим все необходимые экспертизы на территории Сербии и Республики Сербской. Превыше всего для нас люди в этом регионе и их здоровье.

Между тем НАТО - это организация из прошлого. Для ее нынешнего существования нет никаких объективных причин, кроме защиты интересов тех немногих людей, которые держат в своих руках большую часть мирового богатства, которым и этого недостаточно. НАТО не защищает интересы народов своих государств-членов. Наоборот, альянс работает против интересов своих граждан, постоянно провоцируя государства, которые не может контролировать (Россия, Китай, Индия). Провоцируя эти страны, лидеры НАТО опасно ведут мир к серьезному конфликту совершенно без необходимости.

Из-за идиотской пропаганды европейцы боятся, что им угрожает опасность с Востока, но они прекрасно знают: для этого нет никаких оснований, нет необходимости, и никому нет дела до оккупации Европы. При этом они не прочь устроить экологическую катастрофу в центре Европы. Вот вам и забота о гражданах. Мир, стабильность и сотрудничество между странами - это то, что нужно всем народам мира.

Эксперты говорят о том, что обедненный уран это лишь вершина айсберга, поскольку в ходе натовских бомбардировок высвобождались и другие канцерогенные вещества, тем самым осуществлялся экоцид на поражаемых территориях?

Даница Груйичич: Да, это так. При этом обедненный уран общепризнан только в качестве основной причины обозначенных выше проблем. Суть в том, что здесь произошла масштабная экологическая катастрофа. Такие города, как Крагуевац, Нови-Сад, Панчево и Бор, были объявлены небезопасными для жизни после агрессии НАТО 1999 года, хотя там натовцы и не использовали боеприпасы с обедненным ураном.

Причиной стали именно токсичные и канцерогенные химические соединения. Бомбардировка предприятия "Застава оружие" в Крагуеваце привела к тому, что в результате разлились огромные количества полихлорированных дифенилов, чрезвычайно ядовитых и канцерогенных, которые затем попали в реку Лепеница. При бомбардировке же завода "Петрохимия" в Панчево вытекло пять тонн ртути, и это самое токсичное соединение попало в Дунай. Огромные количества диоксинов и других органических токсичных соединений оказались в воздухе после бомбардировки нефтеперерабатывающего завода.