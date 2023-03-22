Президент Молдавии одобрила переименование госязыка в румынский

Президент Молдавии Майя Санду одобрила постановление парламента о переименовании государственного языка с молдавского на румынский.
Об этом она сообщила в среду на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
"Сегодня я промульгировала закон, подтверждающий историческую и неопровержимую истину: государственным языком Молдавии является румынский язык. Хочу, чтобы румынский язык объединил всех нас, живущих здесь и любящих эту землю", - сообщила Санду.