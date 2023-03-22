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31 минуту назад

Президент Молдавии одобрила переименование государственного языка в румынский

ТАССиещё 1

Президент Молдавии Майя Санду одобрила постановление парламента о переименовании государственного языка с молдавского на румынский.

Президент Молдавии одобрила переименование госязыка в румынский
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом она сообщила в среду на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

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"Сегодня я промульгировала закон, подтверждающий историческую и неопровержимую истину: государственным языком Молдавии является румынский язык. Хочу, чтобы румынский язык объединил всех нас, живущих здесь и любящих эту землю", - сообщила Санду.

В мире,Майя Санду,
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