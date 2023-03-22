В Польше потребовали запретить въезд полуприцепов из России

Польские транспортные компании проводят акцию протеста на автомагистрали S2. Они требуют запретить деятельность российских и белорусских перевозчиков на территории Польши, пишет радиостанция RMF FM.

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Отмечается, что польские компании проводят акцию на трассе S2. Колонна, состоящая из 200 большегрузов, занимает две полосы и двигается по скоростной автомагистрали в сторону Варшавы со скоростью от 40 до 50 км в час.

Участники акции также устроили пробки на трассе S8 и национальной дороге №50.

Перевозчики, по данным радиостанции, призывают запретить въезд на территорию страны зарегистрированных в России и Белоруссии полуприцепов.

Кроме того, они настаивают на том, чтобы Варшава запретила деятельность фирм с российским и белорусским капиталом.

В списке их требований также присутствует пожелание восстановить разрешение на транзит для украинских транспортных компаний.