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29 минут назад

Лукашенко заявил о проведении операций по борьбе с диверсантами

Lenta.ruиещё 1

В Белоруссии проводят ряд операций по пресеченю деятельности деверсантов. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос журналиста о предотвращении теракта в Гродно, Лукашенко заявил, что «это было только начало» и в Белоруссии «еще продолжается ряд операций».

Попытки терактов, недавно произошедшие в Гродно и Мачулищах, белорусский лидер назвал «невероятными». Он отметил, что подобные инциденты для страны «в новинку».

21 марта террорист открыл огонь из автомата Калашникова по группе захвата в городе Гродно. Белорусские спецслужбы открыли ответный огонь и ликвидировали инициатора столновения.

7 марта в Белоруссии Украины (ВСУ) для попытки диверсии против самолета А-50 на аэродроме в Мачулищах. Сообщалось, что самолет прибыл в страну для слаживания региональной группировки войск Союзного государства.

Белоруссия рассказала об обысках для борьбы с украинскими диверсантами

Лукашенко призвал Россию и Белоруссию «не расслабляться» и контролировать внутриполитическую ситуацию, поскольку западные страны «используют это мгновенно».

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