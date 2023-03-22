Блинкен назвал конкуренцию с РФ и КНР главным вызовом для США

Россия и КНР являются стратегическими конкурентами Соединенных Штатов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что свое заявление госсекретарь сделал на заседании комитета Сената (верхняя палата Конгресса) по ассигнованиям.
Блинкен подчеркнул, что мирная эпоха, начавшаяся после «Холодной войны», завершилась. В настоящее время между странами идет интенсивная конкуренция, которая определит, какое положение они займут в дальнейшем.
По его словам, в США надеются, что мир в будущем будет свободным, безопасным, открытым. Он добавил, что ассигнования из бюджета позволят приблизить то время, когда чаяния американцев станут реальностью.
Госсекретарь пояснил, что в списке геополитических вызовов для Вашингтона первыми стоят Россия и Китай. Они, по его оценке, являются стратегическими конкурентами державы.
Блинкен уточнил, что от РФ исходит непосредственная угроза, в то время, как Китай представляет вызов в долгосрочной перспективе.
Ранее госсекретарь США раскритиковал мирные инициативы Пекина. Он заметил, что переговоры, приостановка боевых действий будут на пользу Москве.