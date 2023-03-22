Блинкен назвал конкуренцию с РФ и КНР главным вызовом для США

Отмечается, что свое заявление госсекретарь сделал на заседании комитета Сената (верхняя палата Конгресса) по ассигнованиям.

Блинкен подчеркнул, что мирная эпоха, начавшаяся после «Холодной войны», завершилась. В настоящее время между странами идет интенсивная конкуренция, которая определит, какое положение они займут в дальнейшем.

По его словам, в США надеются, что мир в будущем будет свободным, безопасным, открытым. Он добавил, что ассигнования из бюджета позволят приблизить то время, когда чаяния американцев станут реальностью.

Госсекретарь пояснил, что в списке геополитических вызовов для Вашингтона первыми стоят Россия и Китай. Они, по его оценке, являются стратегическими конкурентами державы.

Блинкен уточнил, что от РФ исходит непосредственная угроза, в то время, как Китай представляет вызов в долгосрочной перспективе.