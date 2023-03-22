РИА Новости: в Евросоюзе начали обсуждать 11-й пакет санкций против России
Чиновники Евросоюза начали обсуждать новые санкции против России, но конкретные меры пока не предложены, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
«Обсуждения о введении новых санкций в отношении России проходят сейчас между странами-членами ЕС, однако на данный момент не представлено ни одного конкретного предложения по одиннадцатому пакету санкций», — сказал собеседник агентства.
Ранее стало известно, что Евросоюз и Соединённые Штаты планируют принять дополнительные меры по предотвращению обхода санкций и поддержки России третьими странами.