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РИА Новости: в Евросоюзе начали обсуждать 11-й пакет санкций против России

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Чиновники Евросоюза начали обсуждать новые санкции против России, но конкретные меры пока не предложены, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Обсуждения о введении новых санкций в отношении России проходят сейчас между странами-членами ЕС, однако на данный момент не представлено ни одного конкретного предложения по одиннадцатому пакету санкций», — сказал собеседник агентства.

В России отреагировали на планы США ужесточить санкции

Ранее стало известно, что Евросоюз и Соединённые Штаты планируют принять дополнительные меры по предотвращению обхода санкций и поддержки России третьими странами.

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