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26 минут назад

Президент Мексики назвал "сфабрикованными" обвинения против Трампа

Газета.Ru

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что считает возможное предъявление обвинений бывшему главе Белого дома Дональду Трампу в США является попыткой помешать его участию в выборах в 2024 году, передает Fox News. По его словам, он не исключает, что обвинения против политика сфабрикованы.

Президент Мексики назвал "сфабрикованными" обвинения против Трампа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я говорю это, потому что я тоже пострадал от фабрикации преступления, когда они не хотели, чтобы я баллотировался. И это совершенно антидемократично <…> Почему бы не дать решать народу?» — отметил Обрадор.

Как указал президент Мексики, если Трампу попытаются предъявить обвинения, то это станет доказательством того, что его имя не желают видеть в бюллетене для голосования на президентских выборах, которые пройдут в США в 2024 году.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп пытается использовать в свою пользу то, что прокуратура Нью-Йорка может предъявить ему обвинения в связи с платой за молчание, сделанной звезде фильмов для взрослых Сторми Дэниелс.

В мире,Дональд Трамп,
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