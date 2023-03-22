Президент Мексики назвал "сфабрикованными" обвинения против Трампа

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что считает возможное предъявление обвинений бывшему главе Белого дома Дональду Трампу в США является попыткой помешать его участию в выборах в 2024 году, передает Fox News. По его словам, он не исключает, что обвинения против политика сфабрикованы.

«Я говорю это, потому что я тоже пострадал от фабрикации преступления, когда они не хотели, чтобы я баллотировался. И это совершенно антидемократично <…> Почему бы не дать решать народу?» — отметил Обрадор.

Как указал президент Мексики, если Трампу попытаются предъявить обвинения, то это станет доказательством того, что его имя не желают видеть в бюллетене для голосования на президентских выборах, которые пройдут в США в 2024 году.