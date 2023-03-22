Лукашенко рассказал о предложении Польши по обмену задержанных за шпионаж

Варшава предлагает Минску обменять белорусских граждан, которых задержали в марте по подозрению шпионаже в интересах России. Как сообщает ТАСС, об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

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По его словам, польские власти арестовали пять украинцев и трех белорусов. Вместе с тем Варшава ничего «не доказывает и не показывает» относительно их вины.

«Все просто — хотят обменять. Хватают людей, чтобы предложить России и Белоруссии обмен на кого-то. Уже предлагают», — добавил Лукашенко.

Напомним, что в начале марта Агентство внутренней безопасности Польши задержало девять иностранцев. Польская прокуратура предъявила им обвинения в шпионаже в пользу России, а также участии в организованной преступной группе. Глава МВД Польши Мариуш Каминьский подчеркивал, что задержанные якобы «проводили разведывательную деятельность», а также готовили диверсии.