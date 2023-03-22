В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
50 минут назад

Лукашенко рассказал о предложении Польши по обмену задержанных за шпионаж

Никита Бородкин

Варшава предлагает Минску обменять белорусских граждан, которых задержали в марте по подозрению шпионаже в интересах России. Как сообщает ТАСС, об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Лукашенко рассказал о предложении Польши по обмену задержанных за шпионаж
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, польские власти арестовали пять украинцев и трех белорусов. Вместе с тем Варшава ничего «не доказывает и не показывает» относительно их вины.

«Все просто — хотят обменять. Хватают людей, чтобы предложить России и Белоруссии обмен на кого-то. Уже предлагают», — добавил Лукашенко.

Напомним, что в начале марта Агентство внутренней безопасности Польши задержало девять иностранцев. Польская прокуратура предъявила им обвинения в шпионаже в пользу России, а также участии в организованной преступной группе. Глава МВД Польши Мариуш Каминьский подчеркивал, что задержанные якобы «проводили разведывательную деятельность», а также готовили диверсии.

Официально национальность арестованных польские власти не разглашали. Вместе с тем белорусские СМИ заявляли, что трое из них — граждане республики.

В мире,Мариуш Каминьский,Александр Лукашенко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий