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1 час назад

В Британии высказались о ядерной эскалации из-за поставок снарядов Украине

Елена Прошина

Поставка Великобританией на Украину снарядов, содержащих обедненный уран, не ведет к ядерной эскалации конфликта, считает глава МИД страны Джеймс Клеверли. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

В Британии высказались о ядерной эскалации из-за поставок снарядов Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее о том, что Великобритания планирует передать Киеву снаряды с обедненным ураном заявила замминистра обороны страны Аннабель Голди. В ответ на это российский лидер Владимир Путин предупредил о том, что в случае если Запад будет поставлять оружие с ядерным компонентом, России придется на это отреагировать.

Клеверли опроверг появившиеся сообщения о начале ядерной эскалации. По его словам, речь идет лишь о том, чтобы помочь украинской стороне защитить себя.

«Единственная страна в мире, которая говорит о ядерных проблемах, - это Россия. Нет никакой угрозы для России», - заявил министр.

Минобороны Великобритании ранее также заявили, что подобные боеприпасы британские военные уже используют и в них нет никакой ядерной опасности.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что если такое оружие будет передано украинской стороне, то это может плохо закончиться для Британии.

В мире,Джеймс Клеверли,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
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