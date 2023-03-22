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14 минут назад

В Госдепе рассказали, кто может закончить украинский кризис

Мария Иванова

В Госдепартаменте США заявили, что Россия - единственная сторона, способная положить конец украинскому кризису. Об этом сообщает Newsweek.

В Госдепе рассказали, кто может закончить украинский кризис
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так в Госдепе прокомментировали возможное урегулирование кризиса с участием США, Британии, Франции и Германии.

Экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер ранее призвал запустить мирный процесс по украинскому кризису, создав контактную группу с этими четырьмя странами в составе.

В МИД РФ заявили, что эти страны не могут быть нейтральными посредниками, так как сами участвуют в конфликте с Россией. Власти этих государств поставляют оружие Киеву, снабжают Украину «разведданными и целеуказаниями» и обучают ВСУ. Также эти страны ввели санкции против России и заблокировали ее активы, напомнили в МИД.

В министерстве подчеркнули, что Вашингтон, Лондон, Париж и Берлин дискредитировали себя, поддержав Евромайдан и «потакая саботажу Киевом минских договоренностей».

В МИД заявили, что для мирного разрешения конфликта Украина должна подтвердить свой нейтральный и внеблоковый статус, улучшить положение русского языка и вернуть дружественные отношений с Москвой.

«Россия остается единственным препятствием на пути к миру на Украине», - так в Госдепе ответили на заявления МИД.

В ведомстве подчеркнули, что «Россия и только Россия» может сегодня положить конец этому конфликту.

В мире,Вольфганг Ишингер,МИД России,Госдеп США,
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