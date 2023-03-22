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28 минут назад

Парламент Иордании проголосовал за высылку посла Израиля

ТАСС

Палата представителей (парламент) Иордании проголосовал за то, чтобы выслать посла Израиля в Аммане. Об этом в среду сообщило агентство Petra.

Парламент Иордании проголосовал за высылку посла Израиля
Фото: EPAEPA

По его данным, парламентарии рекомендуют правительству королевства выслать из Иордании посла Израиля. Это решение было принято в связи с картой Израиля, которую разместил на трибуне во время своего выступления министр финансов еврейского государства, лидер входящей в правящую коалицию партии "Религиозный сионизм" Бецалель Смотрич. Эта карта включала в себя в том числе территорию Иорданского Хашимитского королевства и палестинские районы.

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