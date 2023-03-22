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49 минут назад

Лукашенко прокомментировал поставки обедненного урана Киеву

Мария Иванова

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Британии не стоит поставлять Украине боеприпасы с обедненным ураном, так как у России есть уран настоящий. Об этом он рассказал телеканалу «Звезда».

Ранее в Минобороны Британии заявили, что Лондон планирует поставить Украине бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран, вместе с танками Challenger 2.

Президент РФ Владимир Путин после этого заявил, что России придется реагировать, так как «коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом».

Британия передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном

В британском Минобороны в ответ заявили, что снаряды с обедненным ураном не имеют ничего общего с ядерном оружием, а их воздействие на здоровье людей и природу, «вероятно, будет низким».

«А Россия нам поставит боеприпасы с настоящим ураном. Если они безумцы, то они этому процессу дадут толчок. Вот самое страшное и самое опасное. <…> Как только эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, вы увидите, ответ будет страшный. Для всей планеты уроком будет», - так прокомментировал ситуацию Лукашенко.

Он отметил, что у России есть не только обедненный уран, поэтому «тренд на эскалацию и начинать не надо».

«Надо двигаться, как Путин с Си Цзиньпином разговаривали, к мирному урегулированию. И российское руководство, и одна из крупнейших мировых держав - Китай, и многие, многие другие с этим согласны», - заключил Лукашенко.

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