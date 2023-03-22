"У них тормозов нет": Лукашенко о заявлении Польши о вступлении в конфликт

«У них тормозов нет. Вы же помните заявление посла... «Мы будем воевать против России»... Считай — с нас начнут. Что мы должны делать? Мы с Путиным обратим на это внимание... Первый вопрос, который мы обсудим с Путиным, — как мы их должны поставить на место», — цитирует его РИА Новости.