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1 час назад

Лукашенко заявил о планах обсудить с Путиным заявления Польши о вступлении в конфликт

RT на русскомиещё 2

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным заявления Варшавы об условиях вступления в конфликт с Россией.

"У них тормозов нет": Лукашенко о заявлении Польши о вступлении в конфликт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У них тормозов нет. Вы же помните заявление посла... «Мы будем воевать против России»... Считай — с нас начнут. Что мы должны делать? Мы с Путиным обратим на это внимание... Первый вопрос, который мы обсудим с Путиным, — как мы их должны поставить на место», — цитирует его РИА Новости.

Ранее посол во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире телеканала LCI сообщил, что если украинские войска не смогут «защитить свою независимость», то Варшаве придётся вступить в конфликт.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что участие Польши в украинском конфликте станет началом третьей мировой войны.

Позднее в посольстве сообщили, что заявление Росцишевского было истолковано неверно и в отрыве от контекста.

В мире,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Комитет госдумы по международным делам,
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