Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, как глава российского государства отнесся к вниманию со стороны Запада по поводу его прошедших переговоров в Кремле с Си Цзиньпином.

Представитель Кремля отметил, что реакция западных стран не важна. По его мнению, главное — это результаты состоявшихся переговоров.

«Что касается реакции стран коллективного Запада, то, собственно, то, что практически по всем вопросам эта реакция носит недружественный и глубоко враждебный характер, — это ни для кого не секрет», — сказал он.

Также Дмитрий Песков сообщил, что предложение президента Украины Владимира Зеленского присоединиться к «мирному плану» Киева не поднималось на встрече Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Песков подчеркнул, что дальше уже этот вопрос касается отношений Китая и Украины.