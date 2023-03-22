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40 минут назад

Кремль ответил на вопрос, как Путин отнесся к вниманию Запада по поводу переговоров с Си

Газета.Ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, как глава российского государства отнесся к вниманию со стороны Запада по поводу его прошедших переговоров в Кремле с Си Цзиньпином.

Представитель Кремля отметил, что реакция западных стран не важна. По его мнению, главное — это результаты состоявшихся переговоров.

«Что касается реакции стран коллективного Запада, то, собственно, то, что практически по всем вопросам эта реакция носит недружественный и глубоко враждебный характер, — это ни для кого не секрет», — сказал он.

Также Дмитрий Песков сообщил, что предложение президента Украины Владимира Зеленского присоединиться к «мирному плану» Киева не поднималось на встрече Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Песков подчеркнул, что дальше уже этот вопрос касается отношений Китая и Украины.

«Вызов мировому порядку»: западные СМИ об итогах встречи Путина и Си

20 марта председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл в Москву и встретился с президентом Владимиром Путиным. Как сообщал председатель КНР, его визит в Москву был направлен на укрепление дружбы, мира и открытия новых перспектив китайско-российских отношений.

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