Лукашенко: Запад сделал все для тесного сотрудничества России и Китая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заметил, что Запад понял, что сделал все для тесного сотрудничества России и Китая. Об этом пишет БЕЛТА.
Белорусский лидер подчеркнул, что Запад «бесится» из-за визита Си Цзиньпина в Россию. По его словам, западные страны ничего лучшего еще не сделали для России, Китая и Белоруссии, как объединив их. Он подчеркнул, что против такого франта им будет сложно выстоять.
«Поэтому они бесятся. Они поняли, что они сделали все, чтобы объединить мощную ресурсную космическую ядерную державу Россию и такую же мощную, с человеческим ресурсом, ядерную страну, устремленную в будущее (и уже считайте первую страну) - Китай. Поэтому и бесятся», - заявил Лукашенко.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин не обсуждали на прошедших переговорах мирный план Киева по украинскому урегулированию. По его словам, главами государств обсуждался китайский план.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление относительно того, что Китай не ответил на его предложение присоединиться к мирному плану Киева.