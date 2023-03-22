Лукашенко: Запад сделал все для тесного сотрудничества России и Китая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заметил, что Запад понял, что сделал все для тесного сотрудничества России и Китая. Об этом пишет БЕЛТА.

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Белорусский лидер подчеркнул, что Запад «бесится» из-за визита Си Цзиньпина в Россию. По его словам, западные страны ничего лучшего еще не сделали для России, Китая и Белоруссии, как объединив их. Он подчеркнул, что против такого франта им будет сложно выстоять.

«Поэтому они бесятся. Они поняли, что они сделали все, чтобы объединить мощную ресурсную космическую ядерную державу Россию и такую же мощную, с человеческим ресурсом, ядерную страну, устремленную в будущее (и уже считайте первую страну) - Китай. Поэтому и бесятся», - заявил Лукашенко.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин не обсуждали на прошедших переговорах мирный план Киева по украинскому урегулированию. По его словам, главами государств обсуждался китайский план.