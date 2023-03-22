Более четверти мирового населения лишены доступа к безопасной питьевой воде

Как минимум 26% мирового населения лишены доступа к безопасной питьевой воде, сообщается на сайте ООН . Еще 47% не имеют доступа к основным услугам в области санитарии, отмечается в докладе. При этом за последние 40 лет потребление воды в мире увеличивалось примерно на 1% ежегодно и будет расти в дальнейшем, отмечают эксперты организации.

Ранее сообщалось, что Финляндии в шестой год подряд присваивают звание самой счастливой страны в мире. Об этом говорится во Всемирном докладе о счастье, подготовленном группой экспертов по заказу Организации Объединенных Наций (ООН). При разработке документа специалисты обращают внимание на ключевые составляющие: доход населения, здоровье, социальная поддержка, уровень свободы, щедрость и отсутствие коррупции. Отмечается, что в 2023 году Финляндия существенно опередила "соперников". Помимо североевропейской страны, в список также вошли Дания, Исландия, Израиль, Нидерланды.