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53 минуты назад

Китай призвал США пересмотреть свою роль в украинском кризисе

Алиса Селезнёва

Пекин призывает Вашингтон пересмотреть свою роль в украинском конфликте и перестать обвинять китайскую сторону. Об этом заявил представитель МИД Китая, пишет РИА Новости.

Китай призвал США пересмотреть свою роль в украинском кризисе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Во внешнеполитическом ведомстве Китая обратили внимание на то, что у Пекина нет эгоистических целей в украинском вопросе.

При этом Китай никогда не наблюдал за происходящим «сложа руки», не подливал масло в огонь и не преследовал свою выгоду, подчеркнул представитель МИД страны.

Ранее глава Китая Си Цзиньпин посетил с государственным визитом Россию по приглашению президента Владимира Путина. По итогам встречи китайским и российским лидерами было подписано совместное заявление о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана никогда. Они также призвали страны, обладающие ядерным оружием, «действенным образом снижать риск развязывания ядерной войны и любого вооруженного конфликта».

Замглавы МИД России Сергей Рябко назвал пункт о ядерной угрозе прямым сигналом США. Он отметил, что Москва и Пекин призывают Вашингтон идти по пути деэскалации и укрепления стратегической стабильности.

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