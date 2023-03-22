Китай призвал США пересмотреть свою роль в украинском кризисе

Пекин призывает Вашингтон пересмотреть свою роль в украинском конфликте и перестать обвинять китайскую сторону. Об этом заявил представитель МИД Китая, пишет РИА Новости.

Во внешнеполитическом ведомстве Китая обратили внимание на то, что у Пекина нет эгоистических целей в украинском вопросе.

При этом Китай никогда не наблюдал за происходящим «сложа руки», не подливал масло в огонь и не преследовал свою выгоду, подчеркнул представитель МИД страны.

Ранее глава Китая Си Цзиньпин посетил с государственным визитом Россию по приглашению президента Владимира Путина. По итогам встречи китайским и российским лидерами было подписано совместное заявление о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана никогда. Они также призвали страны, обладающие ядерным оружием, «действенным образом снижать риск развязывания ядерной войны и любого вооруженного конфликта».