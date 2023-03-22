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50 минут назад

Лукашенко заявил, что Запад фильтрует народы на соответствие новому "эталону"

Газета.Ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что на Западе решили сменить «арийские стандарты» на «либеральные демократические ценности», начав формировать народы на совпадение с новым «эталоном». Об этом сообщает «БелТА».

Лукашенко: Запад фильтрует народы на соответствие новому "эталону"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам белорусского главы государства, фильтрация осуществляется через санкции.

«Через цветные революции, мятежи, прокси-войны, санкции, шантаж. Как далеко может зайти, мы тоже знаем», — добавил Лукашенко.

Президент с сожалением констатировал, что это уже видно на примере соседних стран, где на руинах памяти о советском наследии и Великой Победе поднял голову современный неонацизм.

Ситуацию на Западе Лукашенко охарактеризовал на траурной церемонии в мемориальном комплексе «Хатынь».

Также Лукашенко в день 80-летия Хатынской трагедии заявил о «чуме нацизма» у границ Белоруссии. Лукашенко добавил, что в каждом уголке Белоруссии есть своя история Хатыни.

В мире,Александр Лукашенко,
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