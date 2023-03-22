Лукашенко: Запад фильтрует народы на соответствие новому "эталону"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что на Западе решили сменить «арийские стандарты» на «либеральные демократические ценности», начав формировать народы на совпадение с новым «эталоном». Об этом сообщает «БелТА».

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По словам белорусского главы государства, фильтрация осуществляется через санкции.

«Через цветные революции, мятежи, прокси-войны, санкции, шантаж. Как далеко может зайти, мы тоже знаем», — добавил Лукашенко.

Президент с сожалением констатировал, что это уже видно на примере соседних стран, где на руинах памяти о советском наследии и Великой Победе поднял голову современный неонацизм.

Ситуацию на Западе Лукашенко охарактеризовал на траурной церемонии в мемориальном комплексе «Хатынь».