Лукашенко: Запад фильтрует народы на соответствие новому "эталону"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что на Западе решили сменить «арийские стандарты» на «либеральные демократические ценности», начав формировать народы на совпадение с новым «эталоном». Об этом сообщает «БелТА».
По словам белорусского главы государства, фильтрация осуществляется через санкции.
«Через цветные революции, мятежи, прокси-войны, санкции, шантаж. Как далеко может зайти, мы тоже знаем», — добавил Лукашенко.
Президент с сожалением констатировал, что это уже видно на примере соседних стран, где на руинах памяти о советском наследии и Великой Победе поднял голову современный неонацизм.
Ситуацию на Западе Лукашенко охарактеризовал на траурной церемонии в мемориальном комплексе «Хатынь».
Также Лукашенко в день 80-летия Хатынской трагедии заявил о «чуме нацизма» у границ Белоруссии. Лукашенко добавил, что в каждом уголке Белоруссии есть своя история Хатыни.