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«Байден подарил Путину крупную победу»

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Американский эксперт по энергетике Диана Фурхтготт-Рот заявила в своей статье для The Heritage Foundation, что новое решение президента США Джо Байдена «подарило крупную победу» главе РФ Владимиру Путину. Ранее Байден ограничил разработку месторождений более чем на половине территории Арктического национального нефтяного резерва и запретил аренду участков для добычи в федеральных водах в море Бофорта.

По мнению Фурхтготт-Рот, это решение выгодно России - оно «дает ей преимущество в водах, полных ценных полезных ископаемых», а Москва при этом «отплатила Байдену за благосклонность, сбив американский беспилотник».

«Встав на сторону экологического лобби в Арктике, Байден ослабляет Америку», - подчеркнула она.

«Обновленный Т-62 для боев XXI века»

На вооружении российской армии появился «сильно улучшенный вариант» танка Т-62М, Military Watch Magazine задается вопросом, как он проявит себя в боях XXI века. Наиболее заметной трансформацией танка портал назвал интеграцию тепловизионного прицела 1ПН96МТ-02, который (хотя и появился в 80-х) по-прежнему обеспечивает гораздо большую ситуационную осведомленность, чем подавляющее большинство танков, стоящих на вооружении Украины.

1ПН96МТ-02 обеспечивает дальность обнаружения цели в ночное время до двух тысяч метров. Подавляющее большинство украинских танков вообще не имеют тепловизионных прицелов, а некоторые из них, включая новые танки Challenger 2, поставленные Британией, все еще используют старые прицелы первого поколения. Т-62 выглядят более выигрышно, так как танки на Украине в основном используются для поддержки пехоты, а не для борьбы с другими танками. Их количество, мобильность и отсутствие у западных аналогов осколочных снарядов делают ценным их присутствие на поле боя.

«Маск - головная боль Байдена»

Глобальная империя Илона Маска сделала его острой проблемой для Вашингтона, пишет Bloomberg. Влияние Маска на мир через Twitter, Starlink, SpaceX и Tesla и «одностороннее принятие решений» миллиардером сделали его «большой головной болью» для президента США Джо Байдена, подчеркивает агентство.

Маск - владелец ведущих компаний из сфер транспорта, космической промышленности, здравоохранения, телекоммуникаций и соцсетей. Все это так или иначе пересекается с интересами правительства США. Маск «все чаще вступает в союз с республиканцами, утверждающими, что они стали жертвами цензуры со стороны демократов», и поддерживает противников Байдена. По данным Bloomberg, беспокойство вызвал и контакт Маска с российской журналисткой Наилей Аскер-заде на ЧМ в Катаре - в США недовольны, что она легко получила доступ к одному из главных подрядчиков правительства США, который имеет допуск к секретным данным.

Newsweek: армия США страдает от недобора

Вооруженные силы США сталкиваются с трудностями в наборе новых солдат, что вызывает беспокойство по поводу национальной безопасности в случае войны. Как рассказал Newsweek, в 2022 году в американской армии зафиксировали недобор около 15 тысяч человек, проблемы ожидаются и в 2023-м.

Сенатор Кирстен Гиллибранд предупредила, что в этом году действующая армия США будет наименьшей по численности с момента создания добровольческих сил. Опросы показывают, что доверие населения к вооруженным силам, как и к большинству основных институтов, низкое. Среди причин - недовольство операцией по выводу войск из Афганистана. Министр армии США Кристин Вормут и начальник штаба армии, генерал Джеймс МакКонвилл недавно заявили, что на инициативы, связанные с призывом на военную службу, будет выделено 1,2 миллиарда долларов.

«Женщины в гневе: транс-спортсменка из Италии получает медали»

Газета Il Primato Nazionale рассказала, что победы на соревнованиях трансгендерной бегуньи Валентины Петрилло ранят ее соперниц - биологических женщин - и «сводят на нет жертвы всей их жизни».